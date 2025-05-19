Trafikte tavus kuşu şaşkınlığı
Bursa'da seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün önüne bir anda tavus kuşu çıktı.
Bursa'da trafikte tavus kuşu şaşkınlığı yaşandı.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi.
Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde sokak aralarında ilerleyen bir sürücü, yol ortasında dolaşan tavus kuşunu fark edince aracını yavaşlattı.
Görünümüyle dikkat çeken kuş, bir süre yolda ilerledikten sonra yol kenarına doğru yöneldi.
Sürücü yaşadığı şaşkınlığı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
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