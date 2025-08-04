Trafikte tekmeli yumruklu kavga

Bursa'da trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücüler birbirlerinin boğazına sarıldı.

Trafikte tekmeli yumruklu kavga

'nın Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde 1 Ağustos'ta öğle saatlerinde trafikte yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Sürücüler araçlarından inerek tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, yakınları ve diğer sürücüler tarafları ayırmaya çalıştı.

O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde; birbirlerinin boğazına sarılan sürücülerin, bir kadın tarafından ayırılmaya çalıştığı ve kadının bağırarak yardım istediği görüldü. Diğer sürücüler, eden tarafları güçlükle ayırdı.

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