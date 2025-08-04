Trafikte tekmeli yumruklu kavga
Bursa'da trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücüler birbirlerinin boğazına sarıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde 1 Ağustos'ta öğle saatlerinde trafikte yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Sürücüler araçlarından inerek tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, yakınları ve diğer sürücüler tarafları ayırmaya çalıştı.
O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde; birbirlerinin boğazına sarılan sürücülerin, bir kadın tarafından ayırılmaya çalıştığı ve kadının bağırarak yardım istediği görüldü. Diğer sürücüler, kavga eden tarafları güçlükle ayırdı.
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