Trafikte tekmeli yumruklu kavga

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde 1 Ağustos'ta öğle saatlerinde trafikte yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Sürücüler araçlarından inerek tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, yakınları ve diğer sürücüler tarafları ayırmaya çalıştı.

O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde; birbirlerinin boğazına sarılan sürücülerin, bir kadın tarafından ayırılmaya çalıştığı ve kadının bağırarak yardım istediği görüldü. Diğer sürücüler, kavga eden tarafları güçlükle ayırdı.