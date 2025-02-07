Trafikte yarış pahalıya patladı

Erzurum'da trafikte araçla yarışanların sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri üzerine polis ekipleri çalışma yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araçları kullanan şüphelilerin A.D. ve ehliyetsiz E.T. olduğunu tespit etti.

A.D.'ye trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili yükümlülüklere uymamak, kamunun rahat ve huzurunu bozacak tedbirsiz, saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmekten, E.T.'ye de ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 41 bin 326 lira ceza kesildi.