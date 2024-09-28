Trafikte yavru kedi alarmı

Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde yolunu şaşıran yavru kedi, trafiği birbirine kattı.



Araçların kornasıyla ve insanların kendisini yakalamaya çalışmasıyla daha da panik yapan yavru kedi, 4 aracın içine girdi.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği timleri, trafiği güvenli şekilde kısa süreli durdurarak yavru kediyi aracın içinden çıkardı.



Yavru kedi, aracına giren vatandaş tarafından sahiplenildi.