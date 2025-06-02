Trafikte yine aynı sahne: Ailesinin yanında bıçak çekti
İstanbul Pendik'te sürücüler arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek diğerine bıçak çekti.
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ara sokakta ilerleyen iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
O sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti. Bıçaklı sürücü aracın içinde bulunan diğer sürücünün yanına yaklaşarak tehdit ve küfür etti. Babasına bıçak çekildiği sırada araçta bulunan kızı ise kavga anlarına şahit oldu.
"BABA GİDELİM"
Bu sırada çığlık atan genç kız babasına "Baba bas gidelim. Korkuyorum." diyerek bağırdı.
Bıçak çeken sürücüyle araçtan inen kadın, mağdur sürücüye "Git buradan. Aşiret bunlar. Döverler seni" dedi.
Yaşanan arbede sırasında mağdur sürücünün aracında bulunan eşi ve kızı büyük korku yaşadı. Tartışmanın ardından mağdur sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
Sürücü olay yerinden uzaklaştıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulundu.
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