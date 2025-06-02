Trafikte yine aynı sahne: Ailesinin yanında bıçak çekti

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ara sokakta ilerleyen iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.



O sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti. Bıçaklı sürücü aracın içinde bulunan diğer sürücünün yanına yaklaşarak tehdit ve küfür etti. Babasına bıçak çekildiği sırada araçta bulunan kızı ise kavga anlarına şahit oldu.

