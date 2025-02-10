Trafikte yine kavga: Beyzbol sopasıyla saldırdı

Trafikte yine şiddet sahnelendi. Ankara'da bir şüpheli, trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopası ile saldırdı.

Trafikte yine kavga: Beyzbol sopasıyla saldırdı

Etimesgut ilçesi Bağlıca mahallesinde trafikte bir tartışma yaşandı.

Taraflardan biri trafik lambalarında aracından inerek, bagajda bulunan beyzbol sopasını aldı ve tartıştığı kişinin aracına saldırdı. 

Olay sonrasında kimliği tespit edilen şüphelinin Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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