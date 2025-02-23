Trafikte yol verme kavgası

İstanbul Başakşehir'de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması çıktı. Tartışmaya ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taraflar, trafiğe aldırış etmeden birbirine saldırdı.

Trafikte yol verme kavgası

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde trafikte yol verme tartışması yaşandı.

Seyir halindeki iki aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Trafikte yol verme kavgası - 1

Sürücülerin yakınlarının dahil olmasıyla büyüyen kavgada taraflar, trafiğe aldırış etmeden birbirine saldırdı.

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