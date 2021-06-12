Trafikte yol verme kavgasında doktora dayak

Adana'da Dr. Sevcan Aslan (43), trafikte yol verme tartışmasında motosikletli kurye tarafından dövüldü. Kurye ve çalıştığı şirketten şikayetçi olan Dr. Aslan, "Botla çuval tekmeler gibi boynuma ve yüzüme vurdu" dedi.

DHA 12.06.2021 - 16:42

Trafikte yol verme kavgasında doktora dayak

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Polisten kadına dayak iddiası: Doktor az bile benzetmişsiniz dedi

Polisten kadına dayak iddiası: Doktor az bile benzetmişsiniz dedi

Olay, 9 Haziran günü saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

Bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevli 2 çocuk babası Dr. Sevcan Aslan, iş çıkışı otomobiliyle evine dönerken kırmızı ışıkta yavaşladı. Sol şeritten boş olan sağ şeride geçti. Hemen arkasından gelen motosikletli kurye S.Ç. de paniğe kapılıp kornaya basarak doktorun şerit değiştirmesine tepki gösterdi.

Dr. Aslan, otomobilinin camını indirerek, "Özür dilerim, kör noktamdaydın, seni göremedim" dedi. Hemen ardından da ışık yeşile dönünce yoluna devam etti. Ancak kurye, "Ya çarpsaydın?" diyerek tepkisini sürdürünce Dr. Aslan, aracını yol kenarına park edip otomobilden inmek istedi. Yanına yaklaşan kurye, doktora tekme ve yumrukla saldırdı. Araya giren vatandaşların müdahalesiyle olay daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Darp raporu alan Dr. Sevcan Aslan, kurye hakkında şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan kurye, ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

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