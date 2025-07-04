Trafikteki baltalı maganda kamerada

İstanbul Kağıthaneye bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü.



Aracının bagajındaki baltayı çıkaran sürücü, motosikletliye ve araya girmek isteyenlere saldırdı.



Sürücü elindeki baltayı rastgele sallarken, çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı.



Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.