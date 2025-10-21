Trafikteki kavga can aldı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sürücüler arasındaki yol ver tartışmasında belediye çalışanı Yusuf Çalışkan bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde Kızılcahamam Belediyesi çalışanı Yusuf Çalışkan ile S.A. arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı.
Otomobilden inen Yusuf Çalışkan ile beraberindeki Z.A.'nın, S.A.'ya saldırdığı öne sürüldü.
Aracından inen S.A. ise üzerinde bulunan bıçakla karşılık verdi. Yusuf Çalışkan, bıçakla kasığından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çalışkan, kurtarılamadı.
Olay sonrası S.A. ile Z.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yusuf Çalışkan'ın cenazesi, bugün Kızılcahamam'da toprağa verilecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Türkiye
- Ankara Kızılcahamam
- Bıçaklı Kavga