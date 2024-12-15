Trafikteki kavgada kan aktı: Genç taksici öldü

Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında, Eren Peker (20) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Peker bıçakla ağır yaralandı.



İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Peker, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Peker'in, Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu, derslerinden kalan zamanlarda taksicilik yaptığı öğrenildi.