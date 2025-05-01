Trafikteki satırlı maganda tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında trafikte motosikletiyle seyir halinde olan R.K. (40) başka bir araç sürücüsü Y.E.İ. (25) ile tartıştı.

Gerginliğin artması üzerine eline satır alan R.K., satırın sap kısmıyla Y.E.İ.'ye saldırdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, dövülen Y.E.İ., hastaneye giderek darp raporu aldı.

Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, satırlı saldırgan R.K.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.