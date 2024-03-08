Trafikteki selektör tartışmasında kan aktı: 1 ölü

D-650 yolunun Geyve ilçesi mevkiinde bir eğlence mekanı çıkışında Erkan Arman (52) yol kenarında otomobilinin yanında hareketsiz bulundu.



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Arman’ın öldüğü belirlendi. Arman’ın bıçaklandığı ve vücudunda dayak izleri olduğu tespit edildi.



2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Olaya ilişkin inceleme başlatan polis, kaçan ve saklanan Kerem A. (24) ile S.Y. (31) isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kerem A. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.Y. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Soruşturmayı genişleten polis, olaya karıştığı düşünülen Hakan B.’yi (34) Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı adreste; U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), S.A. (40) ve Ü.T.’yi (36) de yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle Sakarya’da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan B. tutuklandı, diğer 5 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.



8 GÖZALTI DAHA



Soruşturmayı sürdüren polis, olaya karışan H.B. (24) ve E.G. (35) ile yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen Ş.A. (27), S.B. (33), S.B. (33), C.B. (39), U.A. (36) ile Ş.Ç.S. (39) isimli toplam 8 şüpheliyi daha dün gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1’i kadın 8 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



TRAFİKTE SELEKTÖR TARTIŞMASI



Olaya ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkarken Arman’ın alkollü olarak eğlence mekanından ayrıldıktan sonra trafikte selektör yaparak ilerlediği ve bu sebeple otomobilinin önü kesilerek durdurulduğu, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin