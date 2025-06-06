Trafikteki tartışma kavgaya dönüştü: Önce yumruk, sonra kalp masajı

Maltepe Bağdat Caddesinde, trafikte yol verme meselesi yüzünden 31 yaşındaki E.Ö. ile 48 yaşındaki E. T. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, birbirlerine laf atarak ilerleyen ikili, araçlarını yol kenarında durdurdu. Tartışma kısa sürede büyüyünce E. Ö., E. T. 'ye yumruk attı.



Darbenin etkisiyle yere düşen şahıs, bir anda hareketsiz kaldı. Olayın şoku içerisindeki E. Ö., bir süre kalp masajı yapmaya çalıştı.