Trafikteki tartışma kavgaya dönüştü: Önce yumruk, sonra kalp masajı
Maltepe'de trafikte yaşanan tartışma, yumruklu saldırıya dönüştü. Aldığı darbeyle yere yığılan şahsa, yumruk atan kişi uzun süre kalp masajı yaptı.
Maltepe Bağdat Caddesinde, trafikte yol verme meselesi yüzünden 31 yaşındaki E.Ö. ile 48 yaşındaki E. T. arasında tartışma çıktı.
İddiaya göre, birbirlerine laf atarak ilerleyen ikili, araçlarını yol kenarında durdurdu. Tartışma kısa sürede büyüyünce E. Ö., E. T. 'ye yumruk attı.
Darbenin etkisiyle yere düşen şahıs, bir anda hareketsiz kaldı. Olayın şoku içerisindeki E. Ö., bir süre kalp masajı yapmaya çalıştı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun bakıma alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
EV HAPSİ CEZASI
Olay sonrası gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.
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