Trafikteki tartışma silahlı saldırıya dönüştü
Burdur'un Bucak ilçesinde şerit değiştirirken başka araca sürten sürücüyü seyir halindeyken ateş ederek yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sabah saatlerinde Burdur Antalya kara yolu üzerinde, Boğazköy mevkiinde S.G. (26) kontrolündeki araç şerit değiştirdiği sırada C.Y. (32) kontrolündeki araca sürttü.
Yaşanan olay sonrasında kendisine sürten aracı durduramayan C.Y., araca ateş açarak durdurmaya çalıştı.
Mermiler, aracın bagaj kısmından girerek sürücüsü S.G.'ye ispat etti. Olayda ağır yaralanan S.G. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarmanın titiz çalışması sonucunda araç sürücüsü C.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli C.Y. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaralı S.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Silahlı Saldırı
- Burdur