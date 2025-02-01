Trafo alev alev yandı

Van'da elektrik trafosunda çıkan yangın hızla büyüdü. Alevlerin bitişikteki binaya sıçramasını esnaf önledi.

Trafo alev alev yandı

'ın Başkale ilçesi Yeni Mahalle'deki elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle çıktı.

Alevleri fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

Ancak yangın hızla büyüyordu ve bitişikteki binaya sıçrama riski vardı.

Bu sırada apartmanın altındaki ekmek fırınında çalışan bir kişi, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangının sıçramasını engelledi.

Kısa süre sonra da olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürdü.

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