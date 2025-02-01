Trafo alev alev yandı

Van'ın Başkale ilçesi Yeni Mahalle'deki elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

Ancak yangın hızla büyüyordu ve bitişikteki binaya sıçrama riski vardı.

Bu sırada apartmanın altındaki ekmek fırınında çalışan bir kişi, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangının sıçramasını engelledi.

Kısa süre sonra da olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürdü.