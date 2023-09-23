Trafo patladı, çatı alev alev yandı

Düzce’de 3 katlı binanın çatı katında trafo patlaması sebebi ile çıkan yangında çatı alev alev yandı.

Trafo patladı, çatı alev alev yandı

Darıcı Mahallesi 5715. Sokak üzerinde 3 katlı apartmanın çatı katında trafo patlaması meydana geldi. Bir anda alev topuna dönen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler alev alev yanan çatı yangınına müdahale etmeye başladı. Merdivenlerle yangına müdahaleye başlayan ekipler bir yandan da bina içinden alevleri söndürmeye çalıştı.

Yaklaşık 1.5 saatlik çalışma ile kontrol altına alınırken, binanın üst katlarında ve çatı katında maddi hasar oluştu.

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