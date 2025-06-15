Trafoda çıkan yangın hastaneye sıçradı

İzmir'de plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda çıkan yangın özel bir hastaneye sıçradı. Hastane tedbir amacıyla boşaltıldı.

Trafoda çıkan yangın hastaneye sıçradı

'İn Konak ilçesinde bulunan plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikaya sıçradı.

Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Alevler daha sonra yandaki özel hastanenin bir bölümüne sıçradı.

Trafoda çıkan yangın hastaneye sıçradı - 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastane tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı, yangın nedeniyle hiçbir hastanın olumsuz etkilenmediğini bildirdi. 

Bakanlığın açıklamasında, " Konak’taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı. 

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