Trafoda çıkan yangın hastaneye sıçradı

Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Alevler daha sonra yandaki özel hastanenin bir bölümüne sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastane tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı, yangın nedeniyle hiçbir hastanın olumsuz etkilenmediğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "İzmir Konak’taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.