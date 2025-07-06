Traktör devrildi, karı koca hayatını kaybetti
Malatya'da bahçede manevra yaptığı sırada devrilen traktörün altında kalan sürücü ile eşi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı kırsal Ciritbelen Mahallesi'nde, 65 yaşındaki Saim Çoban'ın kullandığı traktör, bahçede geri manevra yaptığı esnada devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, traktörün altında kalan sürücü Saim Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün eşi Muazzez Çoban ise kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
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