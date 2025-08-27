Traktör devrildi, sürücü öldü
Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde Mehmet Çayaksu (70) idaresindeki traktör, Kırbaş Mahallesi Hatıplar mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, traktörün altından çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Ölüm
- Traktör