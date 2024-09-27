Traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sepetli motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edilen bilgiye göre, istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ziyaittin Çürük idaresindeki 02 EE 067 plakalı sepetli motosiklet ile Mürşit Yılmaz idaresindeki 02 AEP 757 plakalı traktör Akpınar Köyü girişinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Ziyaittin Çürük ile yolcu olarak bulunan Fadime Çürük yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öne Çıkan Video

Fred Çakmaktaş'ın otomobili gerçek oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...