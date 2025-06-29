Traktör ile otomobil çarpıştı, üç kişi yaralandı

Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, traktör ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipler olay yerinde inceleme yaptı.