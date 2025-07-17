Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Siverek-Çermik Karayolu'nda traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü Halil Koçyiğit yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Siverek-Çermik Karayolu'nun 20'nci kilometresinde Halil Koçyiğit (42) yönetimindeki otomobil, öğle saatlerinde karşı yönden gelen İbrahim Karakaya (62) idaresindeki traktörle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, sürücüler Koçyiğit ile Karakaya ve traktördeki M.K. yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Halil Koçyiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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