Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Siverek-Çermik Karayolu'nun 20'nci kilometresinde Halil Koçyiğit (42) yönetimindeki otomobil, öğle saatlerinde karşı yönden gelen İbrahim Karakaya (62) idaresindeki traktörle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücüler Koçyiğit ile Karakaya ve traktördeki M.K. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Halil Koçyiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

