Traktör, oyun oynayan çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

Malatya'da küçük yaştaki çocuğun seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği traktör, oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 2 kardeş öldü, 2 çocuk yaralandı.

Traktör, oyun oynayan çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

'nın Akçadağ ilçesinde K.A. (11) idaresindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada G.Ş. (7), A.K. (7), Ada Yıldırım (7) ve ablası Zelal Yıldırım (11) isimli çocuklar yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuklar, Akçadağ Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırılan Zelal Yıldırım ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kardeşi Ada Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan G.Ş. ve A.K.‘nın tedavilerine devam edilirken, Ada ve Zelal Yıldırım kardeşlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Traktör sürücü ise jandarma gözetimine alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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