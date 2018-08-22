Kırıkkale’de bayram dolayısıyla piknik yapmak için köylüleri yaylaya götüren traktörün römorku devrildi, kazada çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Yaralılar arasındaki hamile bir kadın ise Ankara’dan gelen helikopter ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Kırıkkale’nin Bahşili ilçesine bağlı Büyüksarıkaya köyünün Canavaryurdu mevkisinde meydana geldi. Ejder Ateş idaresindeki traktör, orman arazisi yolunda rampa aşağı giderken römorku yan yatarak devrildi. Kazada, sürücü Ejder ile römorkta bulunan Safran, Ahmet, Ayşegül, Veysel, Yusuf, Ahmet, Veysel, Elanur, Sefanur, Gülderen, Muhammet, Serpil ve Ayşe Ateş, Nejla Dobarkaya, Cengiz Ülger, Mahsun Dobarkaya ile isimleri henüz belirlenemeyen 8 kişi yaralandı.



Yaralılar arasında hamile olduğu öğrenilen bir kadın ise Ankara’dan kaza yerine gelen helikopter ambulansla sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Diğer 24 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ile AFAD ekipleri devrilen römorku, köylülerin yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.