Traktör şaftına kıyafetini kaptıran kadın öldü

Bolu'da, traktöre bağlı tankere su doldurma işlemi yapılırken, kıyafeti şafta kapılan Fikriye Ay hayatını kaybetti.

Traktör şaftına kıyafetini kaptıran kadın öldü

Olay, saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Susuzkınık köyünde meydana geldi. Köy meydanında Fikriye Ay traktör ile çekilen su tankerine su doldurma işlemi yapıldığı sırada, traktör ile su tankeri arasındaki döner şaft bağlantısına kıyafetini kaptırdı.

Dönen şafttan kurtulamayan yaşlı kadın, traktör ve su tankeri arasındaki bağlantıya sıkıştı. Olayı fark eden çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Fikriye Ay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İsmail Haniye bu binada mı öldürüldü?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

CHP'den Soylu'ya yanıt

CHP'den Soylu'ya yanıt

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...