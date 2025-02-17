Traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesi Büyükkırık Mahallesi Başalan mevkisinde dün saat 23.00 sıralarında Turan Turgut'un (60) kontrolünü yitirdiği traktör şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, traktörde bulunan Mehmet Çönge’nin (39) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Turan Turgut ile yanındaki Abdullah S., Metin Ç. ve Fahri E. ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Turan Turgut da Alaçam Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.