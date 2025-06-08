Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü
Kayseri'de traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tarladan dönen Yunus Emre Ceviz'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceviz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Ceviz'in cansız bedeni, traktörün altından çıkarılarak hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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