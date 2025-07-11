Traktör uçuruma yuvarlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde traktör uçuruma yuvarlandı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Traktör uçuruma yuvarlandı

Bulanık'a bağlı Hoşgeldi köyünde arkasında iki römork bağlı olan traktör, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada S.K. (47), F.K. (17) ve F.K. (15) isimli kişiler yaralandı.

Yaralılar ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılırken, F.K.’nın (15) durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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