Traktör uçuruma yuvarlandı: 2'si ağır, 8 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı Mahallesi Divrik Dağı'ndaki yaylaya giden H.İ. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile birlikte römorkta bulunan K.P, C.P, F.P, B.P, E.P, R.P. ve A.K. yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan 2 yaralı ise ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Uçuruma yuvarlanan ve kullanılamaz hale gelen traktör de çekici ile kaldırıldı.

