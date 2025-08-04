Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kayseri'de traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun mahallesinde H.Y. idaresindeki motosiklet akşam saatlerinde Y.K.'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Traktör sürücüsü Y.K.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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