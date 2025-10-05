Traktöre çarpan motosikletli öldü

Adana'da traktöre çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çayan Serçe'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Karayusuflu Mahallesi'nde seyir halindeki traktöre arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Serçe'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

