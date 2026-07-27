Traktöre çarpıp alev aldı. 3 yaralı
27.07.2026 02:20
DHA
Niğde- Kayseri karayolunda kamyonet, aynı yönde ilerlediği traktöre arkadan çarptıktan sonra alev aldı.
Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet ile traktör, Niğde- Kayseri karayolu Hüyük mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kazada yaralanan 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.