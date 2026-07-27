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Traktöre çarpıp alev aldı. 3 yaralı

27.07.2026 02:20

Traktöre çarpıp alev aldı. 3 yaralı
DHA
AA, DHA
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Niğde- Kayseri karayolunda kamyonet, aynı yönde ilerlediği traktöre arkadan çarptıktan sonra alev aldı.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet ile traktör, Niğde- Kayseri karayolu Hüyük mevkisinde çarpıştı.

 

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

 

Kazada yaralanan 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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