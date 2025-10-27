Traktöre çarpıp ters devrildi: 5 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bir otomobil traktöre çarpıp devrildi. Otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İstanbul-Samsun kara yolu Suluca köyü mevkisinde meydana geldi.

Z.Ç.'nin kullandığı otomobil, A.K.'nın kullandığı traktöre arkadan çarpıp, devrildi.

Kazada otomobilin sürücüsü Z.Ç. ile yanındaki M.D., P.B., Ş.E. ve N.E. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

