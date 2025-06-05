Traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Balıkesir Savaştepe'de traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü İsa Aydın hayatını kaybetti.
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
53 yaşındaki İsa Aydın idaresindeki motosiklet, Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Karacalar Mahallesi Tütünlük yol ayrımında Murat Ç. yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Savaştepe Devlet Hastanesi'ne oradan da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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