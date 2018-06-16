Kars-İstanbul seferini yapan Kars Kalesi firmasına ait Serhat Görceğiz yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü, D-100 Karayolu'nun Koyulhisar ilçesi Oymak-1 mevkisinde, Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 58 KD 478 plakalı traktörle çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Traktörle çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, traktörle çarpışan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Kars-İstanbul seferini yapan Kars Kalesi firmasına ait Serhat Görceğiz yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü, D-100 Karayolu'nun Koyulhisar ilçesi Oymak-1 mevkisinde, Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 58 KD 478 plakalı traktörle çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.