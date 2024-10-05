Traktörle geri manevra yaparken annesine çarpıp öldürdü

Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde E.T. (28) isimli genç evlerinin önünde traktörle geri manevra yaptığı esnada fark edemediği annesi Hanife Tanyel’e (56) çarptı.

Anne Hanife Tanyel ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.