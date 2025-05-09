Traktörle motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde iddiaya göre, Mesut Küçük idaresindeki traktör ile Selim Ateş'in kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, Mesut Küçük, Selim Ateş ve motosikletteki yolcu Sıla Karabacak yaşamlarını yitirdi.

Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.