Traktörle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şevket Güngör idaresindeki otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Pamukören Kavşağı'nda, Veli Ö.'nün kullandığı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Şevket Güngör ile eşi Emine Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki 3 yaşındaki Umut G. ile hamile olduğu öğrenilen İklime G., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga gönderildi.

