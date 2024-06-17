Traktörü kontrolden çıktı, 25 metre yuvarlandı

Yalova'da traktörle 25 metre yuvarlanan sürücü Ramazan Özdemir (40), itfaiye ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Traktörü kontrolden çıktı, 25 metre yuvarlandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Çukurköy mevkisinde meydana geldi.

Tarladan dönen Ramazan Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, kontrolden çıktı.

Özdemir, traktörle yaklaşık 25 metreden yuvarlandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ramazan Özdemir, yaralı halde mahsur kaldığı yamaçtan, halata bağlanan sedye ile çıkarıldı.

Dik ve sarp arazide, yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sürücü, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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