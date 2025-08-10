Traktörün altında kalan ağabey-kardeş can verdi

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği buğday yüklü traktör devrildi. Kazada sürücü ve ağabeyi hayatını kaybetti.

-Tokat kara yolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi'nde Celil Alnıaçık'ın kullandığı buğday yüklü traktör, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde traktör sürücüsü Alnıaçık ile yanındaki kardeşi Bedir Alnıaçık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tokat merkeze bağlı Ortaören köyünde oturan Alnıaçık kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

