Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Kızılçukur Mahallesi Kestanelik mevkisinde, oğluyla birlikte tarladan dönen Hüseyin Boztaş'ın (41) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalarak yaralanan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Gürkan Boztaş (7), kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Manisa'da babasının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki Gürkan, hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Kızılçukur Mahallesi Kestanelik mevkisinde, oğluyla birlikte tarladan dönen Hüseyin Boztaş'ın (41) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.