Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Tokat’ın Turhal ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Kat köyü yayla yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Sırrı İkikat (79) yönetimindeki  traktör, ormanlık alanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri İkikat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

