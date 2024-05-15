Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Fethiye-Göcek karayolunda Kadir K. idaresindeki 48 F 8527 plakalı hafriyat yüklü traktör, Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
SÜRÜCÜ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ağır yaralanan Kadir Kızıldere kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Fethiye
- Trafik Kazası
- Muğla