Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

-Göcek karayolunda Kadir K. idaresindeki 48 F 8527 plakalı hafriyat yüklü traktör, Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle devrildi. 

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - 1

SÜRÜCÜ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağır yaralanan Kadir Kızıldere kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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