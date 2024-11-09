Traktörün altında kalarak can verdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalarak can verdi

Evinden tarlasına gitmek üzere yola çıkan Mehmet Biçer'in (39) kullandığı  traktör, Orhangazi-İznik kara yolunun Boyalıca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CAN VERDİ

Ekipler, hendeğe devrilen traktörün altında kalan bir çocuk babası çiftçi Biçer'in öldüğünü belirledi.

Sürücünün cansız bedeni, iş makinesi yardımıyla traktörün kaldırılmasının ardından hastane morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre ulaşım, jandarma tarafından kontrollü sağlandı.

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