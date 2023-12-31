Traktörün çarptığı çocuk öldü, annesi ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ş. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Taş ve yanındaki çocuğu Deniz Taş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve çocuğu ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Deniz Taş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Deniz Taş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken annesi Gülay Taş'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Traktör sürücüsü H.Ş.'nin gözaltına alındı; kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.