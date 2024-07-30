Traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.Y. idaresindeki 35 AEU 301 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.Ç'nin kullandığı 03 LU 427 plakalı traktörle çarpıştı.



Traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada, her iki araç sürücüsü ile D.Ç. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.