Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde H.Ö.'nün traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar, başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Savcının talimatıyla gözaltına alınan H.Ö., ilk ifadesinde köpeğin kendisine ait olmadığını ve traktörün arkasına bağlı olduğunu görmediğini iddia etti. Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör sürücüsü H.Ö., römorka bağladığı köpeği sürüklemeye başladı. Olayı gören bir kişi tarafından çekilen görüntülerde köpeğin hareketsiz şekilde sürüklendiği yer aldı. Görüntüleri inceleyen Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı. SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDISavcının talimatıyla gözaltına alınan H.Ö., ilk ifadesinde köpeğin kendisine ait olmadığını ve traktörün arkasına bağlı olduğunu görmediğini iddia etti. Köpeği başkalarının bağladığını ileri süren H.Ö.'nün yarın savcılığı sevk edileceği öğrenildi. İnecik’te yaşayan ve H.Ö.'nün yakını olduğunu söyleyen Recep Özdeniz, bölgede çadır kuranların köpeği römorka bağladığını ileri sürdü. Özdeniz, "Römorklar burada duruyordu. Gündöndü toplamak için burada çadır kuruyorlar. Köpeği de römorkun arkasına bağlıyorlar. Amcamın oğlu da benim araba diyerek, arkasındaki köpeği görmemiş. Bakmamış arkasına, köpeğin bağlı olduğundan hiç haberi yok. O şekilde olmuş olay. Köpek de ölmemiş" dedi.Römorka bağlandıktan sonra sürüklenerek yaralandığı iddia edilen köpeğin, sahipleri tarafından alınıp kendi imkanlarıyla tedavi edildikten sonra götürüldüğü de öne sürüldü.