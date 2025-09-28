Traktörün römorkuna çarpıp öldü

Iğdır-Tuzluca karayolu Küllük köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Muhammed Taştan’ın kullandığı motosiklet, önünde giden Ahmet A.'nın (30) kullandığı traktörün römorkuna çarptı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Taştan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Taştan, yaşamını yitirdi.



Traktör sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.