Traktörün römorkuna çarpıp öldü

Iğdır'da bir motosiklet, önünde giden traktörün römorkuna çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü öldü.

-Tuzluca karayolu Küllük köyü yakınlarında meydana geldi.

Muhammed Taştan’ın kullandığı motosiklet, önünde giden Ahmet A.'nın (30) kullandığı traktörün römorkuna çarptı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Taştan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Taştan, yaşamını yitirdi.

Traktör sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

