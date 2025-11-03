Traktörün yanında cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Samailli Mahallesi'nde, yol kenarında duran traktörün yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen kişinin 72 yaşındaki Mehmet Balcıoğlu olduğu tespit edildi. Balcıoğlu'nun, odun toplamak için traktörüyle kestane bahçesine gitmek üzere evinden çıktığı öğrenildi.